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【Bitcoin】薩爾瓦多將比特幣納入法定貨幣 哪些國家可能效仿？

Hot Talk 21:59 2021/06/09

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比特幣首度被納入國家法定貨幣，為加密貨幣歷史奠定一大里程碑。

薩爾瓦多在周三（9日）香港時間下午2時大比數通過一項法案，將比特幣納入當地國家法定貨幣。比特幣首度被納入國家法定貨幣，為加密貨幣歷史奠定一大里程碑。儘管薩爾瓦多經濟規模與全球主要經濟體仍有一定距離，但是次比特幣被薩爾瓦多納入法定貨幣，外界猜測，其他小國會否仿傚薩爾瓦多做法。下文將分析是次比特幣成為法定貨幣的四大要點﹕

薩爾瓦多通過法案把比特幣納入法定貨幣，詳見﹕【下一頁】

薩爾瓦多近日通過的法案全文（按圖可放大）

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1. 為何薩爾瓦多政府希望把比特幣納入法定貨幣？

據CIA World Factbook資料，在經濟結構方面，薩爾瓦多近18%國內生產總值（GDP）依賴國外寄回的滙款。薩爾瓦多總統Nayib Bukele曾於社交平台上表示，若該國把比特幣納入法定貨幣，相信此舉可節省其他金融服務機構對國際轉賬所收取的服務費，增加當地家庭所收到的滙款，改善當地經濟。

另外，薩爾瓦多把比特幣納入法定貨幣，其歡迎加密貨幣的態度，亦獲得不少從事與加密貨幣業務有關的企業留意。為吸引人才及資金流入，薩爾瓦多近日亦乘勢推出以三枚比特幣換取當地永久居留權計劃。

值得留意的是，薩爾瓦多本身近7成市民均沒有銀行帳戶。不過，這不反映薩爾瓦多當地居民本身活躍於加密貨幣交易。據CIA World Factbook資料，截至2018年7月，當地互聯網滲透率僅達33.8%。以此背景推算，薩爾瓦多政府擬加快外國資金流入，但由於建設完善的銀行服務體系需時，當地政府擬劍走偏鋒，反而採取把比特幣納入法定貨幣的做法。

2. 未來薩爾瓦多如何部署？

薩爾瓦多立下全球先例，若之後各國打算將比特幣納入法定貨幣，薩爾瓦多將成主要參考例子。

當地總統Nayib Bukele 在出席社交平台Twitter的語音會議時表示，政府將撥出1.5億美元予當地國家發展銀行的一項信託基金，以作買賣比特幣之用。他指，1.5億美元只是「計劃的開始」（The Approximate starting amount）。

據法案文件，法案生效後，當地市民可透過比特幣交稅，支付機構不得拒收比特幣，比特幣與其他貨幣之間的兑換無需申報資本利得稅。另外，政府亦會建設比特幣支付需用到的基礎設施。

3.哪些國家擁有類似薩爾瓦多的背景？

參考薩爾瓦多的例子，以外國滙款為國家主要收入、同時銀行服務體系相對比較不完善、經濟發展受限的國家相對較大機會考慮把比特幣納入法定貨幣。

受資料所限，本文僅整理了部分極度供賴外國滙款的國家，除薩爾瓦多外，尼泊爾、塔吉克斯坦等國家的國民生產總值均重度依賴外國滙款，截至2017年，其外國滙款均分別佔國民生產總值逾三成。

4. 若更多國家仿傚薩爾瓦多做法，會否撼動美元地位？

坊間有一說法稱，比特幣是對抗美元貶值的方法，但若更多國家開始以比特幣作為部分國家財政儲備，屆時會否對美元造成影響？

PayPal 創辦人憂慮比特幣威脅美元地位，詳見﹕【下一頁】

PayPal 共同創辦人Peter Thiel曾警告指，比特幣或會威脅到美元地位。但暫以薩爾瓦多的情況來看，當地商務部部長周一（7日）一再強調，表示比特幣並不會取代美元，美元在該國仍然會是當地法定貨幣。另外，根據國會通過的法案，由於比特幣價格太過波動，美元會被用作會計單位。

不過，薩爾瓦多採用比特幣作為法定貨幣後，若更多國家仿效有關做法，但比特幣未來不幸「爆煲」，之後會發生何事？

此種情況，令人聯想到在國會投票前數分鐘，薩爾瓦多總統Nayib Bukele在Twitter 語音會議上表示﹕

「我不知道（把比特幣納入法定貨幣）（對世界）意味著甚麼。」

"I really don't know what it means,"

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編輯﹕賴奕羚

經濟 金融服務 薩爾瓦多 Twitter 比特幣 銀行 美元

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