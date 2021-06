【Bitcoin】薩爾瓦多將比特幣納入法定貨幣 哪些國家可能效仿？

薩爾瓦多在周三(9日)香港時間下午2時大比數通過一項法案,將比特幣納入當地國家法定貨幣。比特幣首度被納入國家法定貨幣,為加密貨幣歷史奠定一大里程碑。儘管薩爾瓦多經濟規模與全球主要經濟體仍有一定距離,但是次比特幣被薩爾瓦多納入法定貨幣,外界猜測,其他小國會否仿傚薩爾瓦多做法。下文將分析是次比特幣成為法定貨幣的四大要點﹕

1. 為何薩爾瓦多政府希望把比特幣納入法定貨幣?

據CIA World Factbook資料,在經濟結構方面,薩爾瓦多近18%國內生產總值(GDP)依賴國外寄回的滙款。薩爾瓦多總統Nayib Bukele曾於社交平台上表示,若該國把比特幣納入法定貨幣,相信此舉可節省其他金融服務機構對國際轉賬所收取的服務費,增加當地家庭所收到的滙款,改善當地經濟。

另外,薩爾瓦多把比特幣納入法定貨幣,其歡迎加密貨幣的態度,亦獲得不少從事與加密貨幣業務有關的企業留意。為吸引人才及資金流入,薩爾瓦多近日亦乘勢推出以三枚比特幣換取當地永久居留權計劃。

值得留意的是,薩爾瓦多本身近7成市民均沒有銀行帳戶。不過,這不反映薩爾瓦多當地居民本身活躍於加密貨幣交易。據CIA World Factbook資料,截至2018年7月,當地互聯網滲透率僅達33.8%。以此背景推算,薩爾瓦多政府擬加快外國資金流入,但由於建設完善的銀行服務體系需時,當地政府擬劍走偏鋒,反而採取把比特幣納入法定貨幣的做法。

2. 未來薩爾瓦多如何部署?

薩爾瓦多立下全球先例,若之後各國打算將比特幣納入法定貨幣,薩爾瓦多將成主要參考例子。

當地總統Nayib Bukele 在出席社交平台Twitter的語音會議時表示,政府將撥出1.5億美元予當地國家發展銀行的一項信託基金,以作買賣比特幣之用。他指,1.5億美元只是「計劃的開始」(The Approximate starting amount)。

據法案文件,法案生效後,當地市民可透過比特幣交稅,支付機構不得拒收比特幣,比特幣與其他貨幣之間的兑換無需申報資本利得稅。另外,政府亦會建設比特幣支付需用到的基礎設施。

3.哪些國家擁有類似薩爾瓦多的背景?

參考薩爾瓦多的例子,以外國滙款為國家主要收入、同時銀行服務體系相對比較不完善、經濟發展受限的國家相對較大機會考慮把比特幣納入法定貨幣。

受資料所限,本文僅整理了部分極度供賴外國滙款的國家,除薩爾瓦多外,尼泊爾、塔吉克斯坦等國家的國民生產總值均重度依賴外國滙款,截至2017年,其外國滙款均分別佔國民生產總值逾三成。

4. 若更多國家仿傚薩爾瓦多做法,會否撼動美元地位?

坊間有一說法稱,比特幣是對抗美元貶值的方法,但若更多國家開始以比特幣作為部分國家財政儲備,屆時會否對美元造成影響?

PayPal 共同創辦人Peter Thiel曾警告指,比特幣或會威脅到美元地位。但暫以薩爾瓦多的情況來看,當地商務部部長周一(7日)一再強調,表示比特幣並不會取代美元,美元在該國仍然會是當地法定貨幣。另外,根據國會通過的法案,由於比特幣價格太過波動,美元會被用作會計單位。

不過,薩爾瓦多採用比特幣作為法定貨幣後,若更多國家仿效有關做法,但比特幣未來不幸「爆煲」,之後會發生何事?

此種情況,令人聯想到在國會投票前數分鐘,薩爾瓦多總統Nayib Bukele在Twitter 語音會議上表示﹕

「我不知道(把比特幣納入法定貨幣)(對世界)意味著甚麼。」

"I really don't know what it means,"