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【概念店】「7-Eleven x友」中環概念店　獨家發售限定手工啤酒及禮品

商業 10:00 2021/06/10

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7-Eleven再聯乘本地手工啤酒品牌「友」，於中環蘇豪區首設全新「概念店」。

7-Eleven聯乘本地手工啤酒品牌「友」，於中環蘇豪區首設全新概念店。店舖設計由本地插畫師JASONTOMMY親自主理，由店外至店内各個角落均充滿著香港特色的插畫，最適合大家打卡。

由本地插畫師JASONTOMMY為兩款「友」啤酒包裝作畫，將7-Eleven及香港特色的橫街窄巷、建築物及交通工具融入「友」手工啤酒的產品包裝設計。概念店更獨家發售2款「7-Eleven x 友」限定手工啤酒「波友」(Lager) 及「發燒友」(Pale Ale)，包裝設計融合7-Eleven 及香港本地文化及特色。概念店與指定分店將會發售「友」手工啤酒全新柑味「最佳損友」Tangerine IPA，以本地食材柑橘萃取物釀製而成。

店内各個角落都充滿本地手工啤酒品牌「友」「友」的鬼馬元素。

除了打卡牆及特別版手工啤酒外，「7-Eleven x 友」概念店還推出推廣優惠。由6月9日起於指定期間，到「7-Eleven x 友」概念店購買任何「友」手工啤酒產品單次消費滿港幣$40，即可獲贈「友」限定禮品，包括環保袋、木製杯墊及香薰蠟燭，數量有限，送完即止。

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責任編輯：蘇穎琪

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7－Eleven 產品 概念 中環 文娛藝術 設計 啤酒 品牌 香港

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