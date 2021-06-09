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【示範單位】何文田VAU Residence　285呎一房單位附送特製衣櫃　配掛衣拉桿方便收納

股樓投資 19:35 2021/06/09

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萬科香港旗下何文田自由道11號新盤「VAU Residence」開放示範單位，發展商同時透露項目將最快於明日（9日）起公布價單及收票，並最快於本周末起開售。

是次放開放的示範單位共有3個，皆為無改動示範單位，其中包括參考18樓F室興建的一房單位，實用面積285平方呎， 外連22平方呎露台。

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單位大門設電子門鎖，一入大門是擺有鞋櫃的玄關位，玄關後方為開放式廚房，右轉即見客飯廳。客飯廳呈長方形，方正實用，設落地玻璃連接露台，有助引入自然光及通風。

開放式廚房位於客飯廳另一側，採用曲尺工作設計，善用空間，並設吊櫃和電磁爐、嵌入式雪櫃及嵌入式蒸焗爐等電器家具。

睡房採套房設計，連接廁所，室內空間闊絡，並設L字形大型落地窗，增強採光及開揚景觀。廁所設淋浴間，且是有窗的明廁設計。另外，房間的最大賣點是附送特製衣櫃，櫃內配有掛衣拉桿及收納層架，隔板可自由方便住客收納衣物，而掛衣拉桿則可助住客輕易將衣物放置到高處或從衣櫃上取下，設計貼心。

除一房單位外，發展商時開放以18樓D室為藍本的開放式間隔示範單位，實用面積210平方呎，外連玻璃門通往22平方呎露台。單位同樣有玄關位，可放置鞋櫃。

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入大門左方為開放式廚房，右方為浴室，往前走即見方形客飯廳。值得一提的是，客飯廳特設磨砂玻璃櫃，既可增加收納空間，亦可透光至浴室。

延伸閱讀︰【示範單位】何文田VAU Residence　388呎兩房單位　穿過浴室先到工作平台【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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