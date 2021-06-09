【加密貨幣】繼薩爾瓦多列比特幣為法幣 再有美洲國家擬合法化加密貨幣 巴拉圭下月審議相關法案

位於中美洲的薩爾瓦多（El Salvador）本周三（9日）於國會投票中以84票比62票，通過將比特幣定為法定貨幣，成為世界上第一個正式採用比特幣為法定貨幣的國家。但除薩爾瓦多外，巴拉圭國會議員Carlos Rejala正計劃提交有關加密貨幣業務的法案。

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該法案容許從事加密貨幣業務的公司，無論是挖礦及交易所業務的公司，以加密貨幣為其於巴拉圭的業務集資、將盈利匯出海外、以及將其於加密貨幣領域所賺取的盈利，於當地銀行套現。

這位現年36歲的企業家接受外媒訪問時指，薩爾瓦多計劃將比特幣列為法幣的議案令他感到不再害怕加密貨幣，又認為他提出的法案最終能於巴拉圭成真。他又指，該法案旨在將巴拉圭定位為拉美加密貨幣中心，以及成為南美國家的榜樣，如法案成功通過，他亦會尋求將比特幣成為巴拉圭的法幣。

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