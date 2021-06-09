銀保監發佈《銀行保險機構恢復和處置計劃實施暫行辦法》　強調「自救為本」原則

▲ 內地銀保監近日發佈《銀行保險機構恢復和處置計劃實施暫行辦法》。

內地銀保監近日發佈《銀行保險機構恢復和處置計劃實施暫行辦法》（以下簡稱《暫行辦法》），為一眾銀行保險機構作出危機情況下的行動指引。《暫行辦法》表明，當發生重大風險情形時，銀行保險等機構以「自救為本原則」，主要通過自身與股東救助等市場渠道，解決資本和流動性短缺問題。

《暫行辦法》規定，銀行保險機構需制度恢復及處置計劃，保障該批機構在重大風險情形下，仍能夠採取措施恢復正常運營。

此外，《暫行辦法》亦要求銀行保險機構制定處置方案，確保銀行保險機構在無法持續運營、或執行恢復計畫後仍無法化解重大風險時，能夠不中斷關鍵業務和服務，保持金融穩定。

首次制定計劃的銀行保險機構，應在下年度8月底前，將恢復計劃及處置計劃提交給內地銀保監會及其派出機構。上一年度恢復計劃及處置計劃已獲銀保監會認可的機構，需於每年8月底前完成年底更新。

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編輯﹕賴奕羚