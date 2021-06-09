【疫苗福利】華置送股票鼓勵員工租戶家人打針　大劉甘比分享愛股？

▲ 華置送股票鼓勵員工租戶家人打針，圖為公司行政總裁陳凱韻（甘比）

華人置業 （00127） 早前聯同信和集團捐出觀塘凱滙值逾1000萬元單位，最新華置公布，會在銅鑼灣皇室大廈設置外展疫苗接種中心，為華置員工及家人，以及旗下租戶員工及家人安排接種疫苗。華置表示名額共200位，每位都可獲600元禮品，另會安排5份「送股票」抽獎，華置會經旗下天發證券送出滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 和電能 （00006） 股票。

華置表示，與政府醫護團隊合作，分別會在6月28日、7月23日上午10時至下午2時，在皇室大廈安達人壽大樓37樓，設立外展疫苗接種中心，提供「復必泰」疫苗接種服務。

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華置表示，員工、租戶以及他們家人需要事前登記，設有名額200個，除了送出購物現金券、雙妹嚜禮品包，也會安排抽獎，大獎為10手（4000股）滙豐股份、市值約19.36萬元，二獎為2手（200股）港交所股票、市值9.3萬元，三獎設有3份，為兩手（1000股）電能股票、每份市值4.85萬元。

華置行政總裁、大股東劉鑾雄太太陳凱韻表示，期望提供方便地點及一點心意，增加香港的疫苗接種人數。希望大家從保護自己開始，在疫情流行期間守護親友以至整個社區。

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編輯：麥德銘