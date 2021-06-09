  • 29°C
香港時間 : 2021609日 (三) 19:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗福利】華置送股票鼓勵員工租戶家人打針　大劉甘比分享愛股？

Hot Talk 19:08 2021/06/09

分享：

華置送股票鼓勵員工租戶家人打針，圖為公司行政總裁陳凱韻（甘比）

華人置業 （00127） 早前聯同信和集團捐出觀塘凱滙值逾1000萬元單位，最新華置公布，會在銅鑼灣皇室大廈設置外展疫苗接種中心，為華置員工及家人，以及旗下租戶員工及家人安排接種疫苗。華置表示名額共200位，每位都可獲600元禮品，另會安排5份「送股票」抽獎，華置會經旗下天發證券送出滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 和電能 （00006） 股票。

華置表示，與政府醫護團隊合作，分別會在6月28日、7月23日上午10時至下午2時，在皇室大廈安達人壽大樓37樓，設立外展疫苗接種中心，提供「復必泰」疫苗接種服務。

信和華置抽樓活動6月15日開始接受登記 網站率先開放，可見【下一頁】

華置表示，員工、租戶以及他們家人需要事前登記，設有名額200個，除了送出購物現金券、雙妹嚜禮品包，也會安排抽獎，大獎為10手（4000股）滙豐股份、市值約19.36萬元，二獎為2手（200股）港交所股票、市值9.3萬元，三獎設有3份，為兩手（1000股）電能股票、每份市值4.85萬元。

華置行政總裁、大股東劉鑾雄太太陳凱韻表示，期望提供方便地點及一點心意，增加香港的疫苗接種人數。希望大家從保護自己開始，在疫情流行期間守護親友以至整個社區。

相關文章：

【疫苗抽凱滙】信和華置推1080萬凱滙單位作疫苗抽獎　包買樓稅、辣招稅（附單位間隔圖）

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）

編輯：麥德銘

港股 華置 劉鑾雄 陳凱韻 華人置業（00127） 電能實業（00006） 香港交易所（00388） 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【內房數據】龍湖上月合同銷售按年增33%　一文看清5月內房銷售數據（不斷更新）

下一篇文章

【Bitcoin】百度、微博屏蔽幣安、火幣等虛幣交易網站關鍵詞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高