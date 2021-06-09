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Adobe發布iPad版Photoshop自訂筆刷工具　PS、InDesign等軟件可支援M1裝置

科技 19:10 2021/06/09

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Adobe最近發布Creative Cloud更新，為iPad版Photoshop及Adobe Camera Raw等軟件加入新功能。

本年6月份，Adobe發布Creative Cloud更新，除了為iPad版Photoshop及Adobe Camera Raw 等程式加入新功能之外，官方也表示，Premiere Pro Beta版、Illustrator及InDesign軟件現已支援Apple M1裝置。

＜＜【PDF之父】Adobe聯合創辦人Charles Geschke逝世　曾參與PDF格式研發

＜＜Adobe Photoshop現可支援Apple Silicon　運行速度可提升1.5倍

Adobe指，與Intel系統相比，在M1裝置運行Premiere Pro程式，各方面效能平均提升77%。據獨立Pfeiffer Report基準測試結果顯示，Premiere Pro程式在匯入、播放、匯出影片時均有顯著改善。此外，比起Intel系統，在M1 Mac運行Illustrator軟件，用戶可期望效能提升65%。

更新方面，現時用戶可透過Apple Pencil，在iPad版Photoshop使用桌面版的筆刷工具。另外可在Adobe Capture通過相機拍攝相片自訂不同筆刷。而Adobe Camera Raw 和 Adobe Lightroom程式，將新增70組預設集相片，預設集類別包括人像、旅遊、電影、復古攝影等。

是次Photoshop Express亦推出多款修飾臉部及自拍照功能。Photoshop及Sensei支援自動人臉偵測技術，可識別相片中不同面孔，方便用戶快捷修飾相片，而程式也新增「皮膚平滑化」、「內容感知修補工具」及「臉部感知液化」功能。

責任編輯：李寶如

 

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