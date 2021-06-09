【東京奧運】6月中起為7萬義工接種疫苗 擴大接種對象

日本東京奧運只有不足一個半月時間就會開幕，日本政府亦落實新冠肺炎疫情下的相關安排措施。東京奧組委周二（8日）透露，打算於6月中起為7萬名東京奧運義工接種新冠疫苗。國際奧委會表示，輝瑞會為參與東京奧運的代表團免費接種新冠疫苗。日本當局計劃擴大接種疫苗對象，目前與輝瑞展開追加疫苗談判。

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奧運大臣丸川珠代於周二回答議會質詢時表示，官員已經同意為7萬名奧運義工接種新冠疫苗，務求在安全情況下以協助場館和奧運村運作。東京奧組委橋本聖子於周二的東京奧運開幕前最後一次的執委會會議上表示，最快於6月中為奧運義工接種新冠疫苗，務求為奧運義工接種疫苗的同時，亦不會妨礙日本民眾接種新冠疫苗。

此外，國際奧委會表示，輝瑞會為參加東京奧運的代表團免費接種疫苗。經過執委會會議後，日本當局計劃擴大接種疫苗對象，包括為非運動員及相關工作人員免費接種輝瑞疫苗，預料有2萬人受惠，目前與輝瑞就追加疫苗供應展開談判。

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參與東京奧運義工計劃當中，原定有8萬人參與，但礙於新冠肺炎疫情，已有1萬人辭退義工職務。奧組委秘書長武藤敏郎旱前表示，義工擔心感染新冠肺炎無疑是退出東京奧運的一個理由，但他強調對賽事沒有大影響。

責任編輯：郭麗明