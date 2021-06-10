【網民熱話】中環銅鑼灣很多「吉鋪」　認為香港人無消費意慾　網民激辯反應兩極

經濟環境不好，不少人都減少消費，近日在討論區就有網民發帖，指自己最近觀察到中環銅鑼灣有很多「吉鋪」，認為現在普通香港人沒有甚麼消費意慾，更以譚仔、壽司郎、茶餐廳為例，指它們的味道比酒店高級餐廳味道還要好。

事主經歷：

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帖文一出，引來網民熱議，網民反應兩極，認同事主所說的網民大多都指自己近年的確是消費少了，「電子產品上網買，少了外出衫褲都沒有甚麼購買意欲，食飯就食貴了少少，因為沒有地方花錢」、「沒有在香港買東西多年，那時都是儲起等去外國旅行一次過買，現在就去店舖試完上網買」、「cash is king，有錢都去了抽iBond／美股」、「我已經低消費了一年多，出街都了，都是打機、 做運動多，NETFLIX 4人夾，不太花錢，看YOUTUBE又免費」、「不止中環，尖沙咀旺角都到處吉鋪，isquare感覺倒閉了1/3，人流少了7成」

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但亦有網民認為香港人的消費能力並沒有降低，「你以為而已，香港人好有錢，Staycation check in都要排一小時，Donki 長期很擠迫，海港城出coupon，人山人海」、「經常說香港人不消費，消費意欲低，究竟有沒有去過時代廣場和海港城？」、「那些名店天天排隊」

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責任編輯：黃苑筠