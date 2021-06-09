【電子消費券】荷里活廣場同步推200萬元消費券獎賞　要用4大電子支付平台消費

▲ 電子消費券即將發放，荷里活廣場將同步推出「消費券Level Up三重賞」。（荷里活廣場提供圖片）

電子消費券即將發放，荷里活廣場將同步推出「消費券Level Up三重賞」，VIC會員於場內使用八達通(Octopus)、拍住賞(Tap & Go)、AlipayHK及WeChat Pay HK單一消費滿$250即可參加，盡享$200萬消費優惠券及10倍積分等禮遇。

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第一重賞：「電子印花賞」

VIC會員於場內商戶使用以上指定四大電子支付平台單一消費每滿$250，即可獲得「電子印花」一個，每項交易最多可獲2個電子印花，每集齊5個電子印花，即可換領荷里活廣場$100購物優惠券。活動期間，每位VIC會員最多可儲20個電子印花，共可換領總值$400購物優惠券，可於場內逾100間指定商戶使用，換完即止。

第二重賞：「積分3倍賞」

除了儲電子印花換領購物優惠券，VIC會員憑是次消費更可同時獲享3倍VIC會員積分，一次消費即獲雙重禮遇。

第三重賞：「10倍積分大回贈」

首10位於「電子印花賞」集齊20個電子印花之VIC會員，更可加碼額外獲贈500 VIC積分的驚喜回贈，即可免費換走價值$500之精選禮品。隨後每位集齊20個印花之VIC會員，亦可獲得額外50 VIC積分回贈。

顧客只需下載荷里活廣場手機應用程式並於VIC頁面內填妥資料，然後於商場以單一電子貨幣消費滿$100即可成為VIC會員。獎賞計劃將跟隨政府的消費券發放首日同步推行，實際推廣日期將於荷里活廣場Facebook公佈。

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責任編輯：朱悅瀅