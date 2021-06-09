【美團3690】美團增聘6萬名員工 以拓展社區團購等新業務

內媒報導指，美團計劃聘請6萬人以拓展新業務，料增聘員工後，集團規模將突破10萬人。美團近月走勢反覆，暫時連跌6個交易日，全日跌1.3%，報293.2元，成交31.8億元。

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據報，美團是次增聘是為應付業務擴張需求，新增的人手將會在公司的社區購業務美團優選及B2B餐飲供應鏈快鑪工作，主要負責物流、地推等工作。

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以往數年美團的員工人數一直維持於約5萬人，於是次大量增騁人手後公司規模將成長至逾10萬人。

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