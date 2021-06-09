  • 29°C
香港時間 : 2021609日 (三) 19:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Nikon】Nikon計劃本年內停止日本生產數碼相機　將宮城縣工廠轉移至泰國

科技 18:37 2021/06/09

分享：

Nikon計劃本年內停止在日本生產數碼相機，並將國內唯一生產數碼相機的工廠轉移至泰國。

日本數碼相機品牌Nikon在全球享有知名度，近年卻有報道指，其公司的數碼相機業務萎縮，相機銷量不斷下降。Nikon更計劃，在本年內停止在日本生產數碼相機，並將國內唯一生產數碼相機的工廠轉移至泰國。

<<【華為鴻蒙】華為鴻蒙系統發布會揭幕　余承東：盼解決體驗分割問題

<<【創新手機設計】能屈能伸！TCL發表「Fold 'n' Roll」折疊兼捲軸屏概念手機（多圖）

早前已有報道指，Nikon位於日本山形縣及福島縣的2間鏡頭工廠，將會在今年8月底關閉。據日媒《共同通信》報道，目前Nikon在宮城縣名取市（Natori）的仙台工廠，僅會生產高階相機機型。該公司表示，宮城縣工廠將在本年內停止生產數碼相機，但未來會繼續生產零件等產品，以維持員工就業，相機生產綫會轉移到泰國。

隨著智能電話逐漸普及，數碼相機市場受到不少影響。據Nikon於本年5月份公布財報數據指出，2020年4月至2021年3月，數碼相機全球銷售量大減55%，僅達到110萬部，預計在2021年4月至2022年3月，全球銷售量會減少至100萬部。

責任編輯：李寶如

 

相關文章

【機械人】網購崛起　日企將配合智能機械人送貨上門
今日
【機械人】網購崛起　日企將配合智能機械人送貨上門
【WWDC21】蘋果watchOS 8錶面新增人像模式　提供太極、Pilates體能訓練
2021/06/08
【WWDC21】蘋果watchOS 8錶面新增人像模式　提供太極、Pilates體能訓練
日本JAXA研發球狀變形機械人　收集月球數據
2021/06/04
日本JAXA研發球狀變形機械人　收集月球數據
【東京奧運】三星S21推奧運紀念版　鎖定畫面有東奧吉祥物
2021/06/03
【東京奧運】三星S21推奧運紀念版　鎖定畫面有東奧吉祥物

你可能感興趣

【機械人】網購崛起　日企將配合智能機械人送貨上門
今日 10:00
【機械人】網購崛起　日企將配合智能機械人送貨上門
【WWDC21】蘋果watchOS 8錶面新增人像模式　提供太極、Pilates體能訓練
16:40 2021/06/08
【WWDC21】蘋果watchOS 8錶面新增人像模式　提供太極、Pilates體能訓練
日本JAXA研發球狀變形機械人　收集月球數據
17:04 2021/06/04
日本JAXA研發球狀變形機械人　收集月球數據
攝影器材 產品 銷售 Nikon 品牌 日本 鏡頭 相機

上一篇文章

Adobe發布iPad版Photoshop自訂筆刷工具　PS、InDesign等軟件可支援M1裝置

下一篇文章

【智能裝置】傳蘋果明年第2季推AR頭戴式裝置　配備15個鏡頭提供環境偵測功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言