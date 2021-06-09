【Nikon】Nikon計劃本年內停止日本生產數碼相機　將宮城縣工廠轉移至泰國

▲ Nikon計劃本年內停止在日本生產數碼相機，並將國內唯一生產數碼相機的工廠轉移至泰國。

日本數碼相機品牌Nikon在全球享有知名度，近年卻有報道指，其公司的數碼相機業務萎縮，相機銷量不斷下降。Nikon更計劃，在本年內停止在日本生產數碼相機，並將國內唯一生產數碼相機的工廠轉移至泰國。

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早前已有報道指，Nikon位於日本山形縣及福島縣的2間鏡頭工廠，將會在今年8月底關閉。據日媒《共同通信》報道，目前Nikon在宮城縣名取市（Natori）的仙台工廠，僅會生產高階相機機型。該公司表示，宮城縣工廠將在本年內停止生產數碼相機，但未來會繼續生產零件等產品，以維持員工就業，相機生產綫會轉移到泰國。

隨著智能電話逐漸普及，數碼相機市場受到不少影響。據Nikon於本年5月份公布財報數據指出，2020年4月至2021年3月，數碼相機全球銷售量大減55%，僅達到110萬部，預計在2021年4月至2022年3月，全球銷售量會減少至100萬部。

責任編輯：李寶如