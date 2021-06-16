【疫苗優惠】中銀人壽夥醫思健康推免費疫苗前健康評估　今日起開始接受登記　名額1萬個（附登記網址）

▲ 【疫苗優惠】中銀人壽夥醫思健康推免費疫苗前健康評估 名額1萬個送完即止

政府力谷疫苗接種，繼地產商送樓、商場銀行等推出疫苗大抽獎製造疫苗誘因後，中銀人壽看準港人憂慮有未知疾病而不敢接種疫苗，遂夥醫思健康 （02138） 推出免費「接種前健康評估」，設有名額1萬個，合資格人士今日（16日）起開始接受報名。

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中銀人壽表示，有見市民對是否接種疫苗感到猶豫，例如擔心平日沒有定期進行身體檢查、或本身患有高血壓、糖尿病及高血脂人士，免費接種前健康評估正好配合上述想接種疫苗但仍有疑慮的市民需要。

合資格參加者須年滿18歲或以上，並持有效香港身份證。由6月16日開始，符合上述資格的香港市民，可於計劃網上平台進行簡單登記及預約，名額1萬個，送完即止。

中銀人壽執行總裁鄧子平稱，積極鼓勵市民接種疫苗，一同並肩抗疫，為香港早日邁向清零而努力，也令生活盡快恢復正常。

【登記網址】「免費新冠疫苗接種前健康評估」網站

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編輯：趙穎妍