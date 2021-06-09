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【新股IPO】叮咚買菜赴美上市　集資39億元 紅杉軟銀有份投資

股樓投資 19:06 2021/06/09

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叮咚買菜於已遞交美國上市申請，擬計劃集資5億美元（約39億港元），摩根士丹利、美林及瑞信為聯席承銷團。叮咚買菜為自營生鮮平台及提供配送服務的生活服務類應用程式，主要提供蔬菜及休閑食品等。截至今年首季，公司收入按年增46%至38億元人民幣；虧損則擴大至13.8億元人民幣。

時代天使6699傳上限173元定價 不足80萬人認購遜預期，見【下一頁】

在今年5月，叮咚買菜通過3.3億美元（約26億港元）D輪融資 ，軟銀及紅杉資本均成為前期投資者。

延伸閱讀:傳比亞迪有望成蘋果電動車電池供應商 全日急升逾6%

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記者：張以正

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