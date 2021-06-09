牛津學生投票移除英女王肖像 稱涉殖民主義

▲ 英國牛津大學有學生組織指英女王肖像涉及殖民主義，投票表決通過移除學校公共休息室内的英女王肖像。

英女王作為英國王室的象徵，不少場所都會掛上英女王肖像。但英國牛津大學有學生組織指英女王肖像涉及殖民主義，投票表決通過移除學校公共休息室内的英女王肖像。英國教育大臣韋廉信批評牛津大學學生的行為荒唐。

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牛津大學馬格達倫學院（Magdalen college）的研究生，組成學生組織「Middle Common Room」。該組織在2013年購買1張英女王伊利沙伯二世（​Queen Elizabeth II）的肖像，用作裝飾學院内的公共休息室。

但該組織認為英女王是殖民主義象徵（represents colonialism），近期就是否移除英女王肖像作投票表決。組織經投票後通過移除肖像，稱會用其他有影響力和鼓舞人心的人物肖像或創作的藝術品，來取代英女王肖像。

另外，如日後要在校園公共空間放置英女王或其他英國王室成員肖像，也需要先經過投票通過才可進行。

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韋廉信（Gavin Williamson）斥責學生的行為荒唐（absurd），指英女王是英國元首及國家最好的象徵，一直致力於促進英國寬容、包容和尊重的價值觀。

馬格達倫學院院長羅斯（Dinah Rose）則表示，學生組織的行為並不能代表學院立場，但強調支持他們的言論自由與政治辯論權利。

責任編輯：鄭錦玲