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【耐世特 1316】「摩笛」高奏 大摩料耐世特未來15日逾七成機會上升

股樓投資 18:36 2021/06/09

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大摩發布研究報告指，預計耐世特（01316）股價在未來15天有7至8成的概率上升，予其「增持」評級，目標價15元，與現價計，仍有36%潛在升幅。

【大行點睇】高盛料本地地產行業勢頭維持強勁 更新覆蓋股份目標價【見下頁

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該行表示，耐世特最大客戶通用汽車（美﹕GM）預計今年第二季業務表現好過較早前預期，主要由芯片供應短缺的壓力見放緩、恢復較預期快以及定單提前交付等因素所帶動，與此同時，通用汽車計劃轉移其半導體生產綫以擴大利潤率更高的貨車生產，預計此舉對公司有利。

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記者：郭秀慧

汽車 增持 潛在升幅 經濟 晶片 目標價 耐世特（01316） 行業

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