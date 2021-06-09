【舜宇光學】舜宇5月手機鏡頭出貨量按年升2% 按月跌19.7%

舜宇光學 （02382）公布上月(5月)出貨量數據顯示，公司於該月的手機鏡頭出貨量達9941萬件，按年上升2%，惟按月則下跌19.7%，主要原因是受到海外疫情及國內智能手機市場需求放緩影響。

光電產品方面，5月的手機攝像模組出貨量為5538.5萬件，按年升16%，惟按月跌12.7%。至於頭5個月的手機攝像模組出貨量累為達至3.1億件。

於顯微儀器方面，5月的出貨量為2337.7萬件，按年升61.7%，按月升9.1%。首5個月累計則為9736.6萬件。

其他光學零件產品方面，車載鏡頭出貨量為661.4萬件，按年上升1.6倍，按月亦上升8%。另一方面，玻璃球面鏡片出貨量有329.7萬件，按年升34.6%，不過按月則下跌了7%。

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責任編輯 : 陳子謙