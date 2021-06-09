【大行點睇】中信証券指天貓618有望實現強勁增長　維持阿里「買入」評級

中信証券發布研報指，豐富的貨品、優質服務及購物保障，料天貓618迎來開門紅，淘寶直播、互動遊戲、逛逛等持續的內容化升級，疊加底層技術的快速迭代，有望驅動天貓618大促實現強勁增長，釋放長期增長動能。

此外，該行還表示，阿里巴巴(09988)將持續對商户進行投入，致力於為商家提供更好的經營環境，提高經營效能；淘系電商內容化轉型亦將給消費者帶來體驗優化。因此，持續看好阿里巴巴的長期數字科技價值，並維持「買入」評級，港股目標價288元、美股目標價296美元。

大行對阿里巴巴評級及目標價：

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