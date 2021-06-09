  • 29°C
香港時間 : 2021609日 (三) 19:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兼職招聘】民政署聘兼職牌照事務助理　中學畢業毋須經驗時薪62.1元

商業 18:02 2021/06/09

分享：

民政事務總署的牌照事務處，即日起招聘兼職牌照事務助理（支援），中學畢業毋須經驗，時薪達62.1元，6月22日截止申請。（資料圖片）

暑假將至，不少學生都想找兼職幫補家計，民政事務總署的牌照事務處，即日起招聘兼職牌照事務助理（支援），中學畢業毋須經驗，時薪達62.1元，6月22日截止申請。

【畢業生出路】HKTVmall畢業生培訓計劃接受報名　任何學科邊做邊學月薪2萬元

【環保職位】環境局再推逾800個職位　涉電動車減廢為期3個月至1年　

兼職牌照事務助理（支援）主要負責瀏覽刊登在本地及海外網站、社交媒體平台的酒店或賓館廣告；透過互聯網解釋《旅館業條例》（第349章）的法定要求及發牌制度；協助處理牌照及執法等事宜的文書工作；以及其他相關工作。

職位的學歷要求不高，應徵者只需要在香港中學文憑考試5科考獲第2級或以上成績，或香港中學會考5科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷。申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款受聘，為期12個月。

兼職工作者除了關心時薪，亦關注工時。兼職牌照事務助理（支援）每星期的工作時數會按部門運作需要而定，但一般每星期不會多於16小時。合約期內之任何特定期間並沒有最低工作時數的保證。

獲取錄者的工作時間通常為部門辦公時間﹙即星期一至五），亦可能須不定時及逾時工作，包括晚上、星期六日及公眾假期。至於工作地點，須視乎部門的運作需要而定，獲取錄者或有可能需要戶外工作。

有意者不能經互聯網遞交申請，填妥的申請表格須連同學歷、證書、正式的修業成績表及其他相關資料的副本，郵寄至太古城太古灣道14號10樓民政事務總署牌照事務處。

【疫市招聘】美國「有工無人做」　恐加劇通漲

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【畢業生出路】HKTVmall畢業生培訓計劃接受報名　任何學科邊做邊學月薪2萬元
2021/06/07
【畢業生出路】HKTVmall畢業生培訓計劃接受報名　任何學科邊做邊學月薪2萬元
【疫市招聘】美國「有工無人做」　恐加劇通漲
2021/06/05
【疫市招聘】美國「有工無人做」　恐加劇通漲
【職場平等】亞馬遜被指控性別不平等　女性晉升機會較男性少？
2021/06/08
【職場平等】亞馬遜被指控性別不平等　女性晉升機會較男性少？
【保障員工】Uber Eats為送餐人員提供全新意外保險計劃　醫療費用賠償最高8萬元
2021/06/08
【保障員工】Uber Eats為送餐人員提供全新意外保險計劃　醫療費用賠償最高8萬元

你可能感興趣

【畢業生出路】HKTVmall畢業生培訓計劃接受報名　任何學科邊做邊學月薪2萬元
14:36 2021/06/07
【畢業生出路】HKTVmall畢業生培訓計劃接受報名　任何學科邊做邊學月薪2萬元
【疫市招聘】美國「有工無人做」　恐加劇通漲
15:34 2021/06/05
【疫市招聘】美國「有工無人做」　恐加劇通漲
【職場平等】亞馬遜被指控性別不平等　女性晉升機會較男性少？
17:29 2021/06/08
【職場平等】亞馬遜被指控性別不平等　女性晉升機會較男性少？
求職招聘 職位招聘 兼職 民政事務總署 工作時數 太古

上一篇文章

【電子消費券】荷里活廣場同步推200萬元消費券獎賞　要用4大電子支付平台消費

下一篇文章

【數碼轉型】調查指中小企用科技擴展業務　近半受訪者重視無縫自選遞送服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途