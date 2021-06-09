【兼職招聘】民政署聘兼職牌照事務助理　中學畢業毋須經驗時薪62.1元

▲ 民政事務總署的牌照事務處，即日起招聘兼職牌照事務助理（支援），中學畢業毋須經驗，時薪達62.1元，6月22日截止申請。（資料圖片）

暑假將至，不少學生都想找兼職幫補家計，民政事務總署的牌照事務處，即日起招聘兼職牌照事務助理（支援），中學畢業毋須經驗，時薪達62.1元，6月22日截止申請。

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兼職牌照事務助理（支援）主要負責瀏覽刊登在本地及海外網站、社交媒體平台的酒店或賓館廣告；透過互聯網解釋《旅館業條例》（第349章）的法定要求及發牌制度；協助處理牌照及執法等事宜的文書工作；以及其他相關工作。

職位的學歷要求不高，應徵者只需要在香港中學文憑考試5科考獲第2級或以上成績，或香港中學會考5科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷。申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款受聘，為期12個月。

兼職工作者除了關心時薪，亦關注工時。兼職牌照事務助理（支援）每星期的工作時數會按部門運作需要而定，但一般每星期不會多於16小時。合約期內之任何特定期間並沒有最低工作時數的保證。

獲取錄者的工作時間通常為部門辦公時間﹙即星期一至五），亦可能須不定時及逾時工作，包括晚上、星期六日及公眾假期。至於工作地點，須視乎部門的運作需要而定，獲取錄者或有可能需要戶外工作。

有意者不能經互聯網遞交申請，填妥的申請表格須連同學歷、證書、正式的修業成績表及其他相關資料的副本，郵寄至太古城太古灣道14號10樓民政事務總署牌照事務處。

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責任編輯：朱悅瀅