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【網民熱話】一個月射波一次　睇醫生諗住「發揮演技」扮病　不料醫生說：下個月再見

理財智慧 08:10 2021/06/10

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打工仔總想「射波」，每當這時候就會想盡辦法、裝模作樣，務求令上司和醫生相信你病了，但有時也會有例外。近日在討論區，就有網民分享他扮病「射波」的經歷，他指自己每個月都會「射波」，今個月也不例外。在見醫生時，網民本打算「發揮演技」扮病，不料醫生已經搶先說：「照舊啦！」，最後更和事主就下個月再見，令事主哭笑不得。

【職場熱話】拒絕轉六天工作後 老闆馬上請人 疑似要被辭退 網民：有得賠不知幾正！　【下一頁

事主經歷：

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【職場熱話】ABC同事愛說成語 卻一知半解 對客人說「情投意合」是甚麼意思？　【下一頁

帖文引起大批網友共鳴，不少網民都紛紛分享自身經歷，「上次射波，醫生問我是不是轉工，我答是。 接著他說都是開些維他命c和胃藥給我」、「以前看醫生10秒就看完，坐下說頭暈，要假紙就完了」、「跟我一樣，那次醫生跟我講說，今次想寫甚麼病症，我聽後不小心笑了出來」、「一直看的醫生問我，一日假紙夠不夠，用不用要多天」、「試過醫生看我的時候，看著看著就睡了」，亦有網民笑言「幫人射波算不算是醫生副業」、「請假紙生產線」、「醫生頭盔都不戴。」

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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