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【電子支付】BoC Pay上季交易額急升7成　中銀：消費氣氛好轉（附最新回贈推廣消息）

股市 17:55 2021/06/09

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【電子支付】BoC Pay上季交易額急升7成　中銀：消費氣氛好轉（附最新回贈推廣消息）

疫情加速電子支付普及，中銀香港 （02388） 旗下的電子錢包BoC Pay，今年第一季交易金額按年錄得超過7成升幅，期內以中銀信用卡綁定流動支付工具進行的整體簽賬額按年亦升近6成。中銀預期，隨著疫情改善、消費氣氛好轉，將有利刺激零售及餐飲業消費。

5000元電子消費券下月接受登記　一文看支付寶香港及八達通安排｜詳見【下一頁】

中銀信用卡（國際）副總經理伍愛施表示，受網購消費帶動，上季中銀信用卡的網上簽賬金額及交易宗數按年升逾1成。

隨著消費氣氛好轉，中銀推出多項消費優惠，包括：BoC Pay指定商戶消費現金回贈、中銀淘寶World萬事達卡簽賬優惠，以及中銀崇光Visa Signature卡現金回贈等。

BoC Pay本月萬寧消費最多享10%現金回贈　

6月底前，BoC Pay客戶在萬寧及GNC專門店，通過BoC Pay累積簽賬滿1,000元，可享高達10%現金回贈 。7月底前，在新界區約300家指定餐廳首次消費滿50元，即可享20元現金回贈。

此外，中銀淘寶World萬事達卡客戶於7月9日前，逢星期三至五可於「手機淘寶」APP領取優惠券，於星期五簽賬滿299元即享20元折扣優惠。持卡客戶更可享「手續費雙免」，即全年0%淘寶購物手續費及0%海外簽賬（含網購）手續費優惠。

中銀崇光Visa Signature卡客戶可繼續享受「5+5」優惠，於崇光百貨內超過300家指定商戶購物，即享全年5%現金回贈，以手機支付更享額外5%現金回贈。

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