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【大行點睇】周大福業績有驚喜 獲多間大行上調目標價 股價破頂見16元

股樓投資 18:01 2021/06/09

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周大福（01929）昨日（8日）公布全年業績，盈利增長逾倍。績後獲多間大行唱好，帶動股價今日（9日）創歷史高位，報16元，升6.1%，成交額急增至4.8億元。

大行紛紛上調周大福目標價，當中野村予其目標價17.5元，為全城最牛。野村研究報告指，公司管理層透露今年4至5月份內地業務同店銷售增長持續強勁，按年增長49.3%，而在去年下半財年高基數因素下，該行維持其今年度同店銷售增長預測為6%。報告亦指，公司2021財年將在內地淨開設669個珠寶零售點，並計劃2022財年淨開設不少於700個零售點，因此該行預計其內地業務於2022財年收入或增長19%。

大行予周大福最新投資評級及目標價﹕

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港澳業務方面，野村指，周大福4至5月份同店銷售增長反彈至159.7%，主要由本地消費及低基數所帶動，並預期市場有見底反彈趨勢，因此將其2021財年同店銷售增長預測由15%升至35%，惟下調其盈利預測4.5%，以反映較保守之毛利率預測，重申「買入」評級，目標價由16.1元上調至17.6元。

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記者：郭秀慧

周大福 見底 經濟 珠寶 目標價 買入 同店銷售 成交 周大福（01929） 銷售

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