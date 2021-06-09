【職場熱話】港男每月搵2萬 低欲望冇女友 嘆月儲1萬上車無望

不少港人死慳死抵都難以上車，如果只得一個人儲錢就更難上加難，近日有港男在討論區發帖，指自己月入2萬，每月儲1萬元，上車無望，即使將來人工加到3至4萬元，上車的機會仍是很微，而網友回應謂：「你個個月儲一萬，五年後可以上車啦」。

港男的低欲望生活：

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此帖文引起很大迴響，不少網友感同身受，表示「同你基本上一樣，但每個月冇幾萬蚊咁多放落銀行」、「同你差唔多，月月剩萬幾元all in蔚來，希望在十年後」、「月入2萬幾，低慾望，有女友，有剩買嗮ivv，電腦都係laptop，有事成部換」、「以為是自己出 post, 不過無樓主比咁多家用」

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其他網友留言：

你個個月儲一萬，五年後可以上車啦

唔好唔投資，趁你後生，乜都唔識就月供VOO，回報一啲都唔失禮

如果唔想自幹，就有父幹靠父幹，冇父幹靠外父幹

搵興趣，一有興趣就成個人有動力好多

買保險，儲蓄計劃保險，老少少買醫保，好過放銀行，自己貶值

咁多錢剩，學下長線投資，唔駛花太多心機，揀定幾隻每月扔錢，Compound interest滾幾滾，10年可能有成千萬，到時世界咁大周圍行下，遲早會搵到人生方向

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記者：李兆明