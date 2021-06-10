奧克蘭榮膺最佳宜居城市 澳洲新西蘭多地上榜（附排名）

每年全球宜居城市排名都十分引人關注，今年新出爐排名中，港人熱門移民國家澳洲及新西蘭的城市繼續表現出色，新西蘭的奧克蘭更首度成為榜首。雖然澳洲的悉尼及墨爾本排名皆有下跌，但10大宜居城市中，仍有4個來自澳洲。排名機構表示，澳洲及新西蘭多個城市上榜，是當地政府於新冠肺炎疫情下，嚴格控制入境人流之故。

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經濟學人智庫（EIU）公布《全球宜居指數2021》報告，新西蘭的奧克蘭（Auckland）排首位，其次是日本大阪。報告表示，奧克蘭名列榜首，主要是因為新西蘭政府能在疫情爆發初期封關，國內疫情並不嚴重，能較早放寬防疫限制。

與其他國家相比，新西蘭民眾較能擁有正常生活。澳洲亦能嚴格控制邊境人流，所以10大宜居城市排名中，兩國合共有6個城市上榜。

全球宜居城市頭10位，另附2個亞洲榜前10城市：

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其中，墨爾本已經連續7年上榜，2019年一度排名第2，但今年則跌至第9。雖然墨爾本在教育方面取得滿分，但在醫療、文化及環境方面的評分皆下跌。

悉尼更跌出頭10位，由去年的第3大跌至第11。除了澳洲和新西蘭的城市位於10大宜居城市，其餘4個城市分別來自瑞士及日本。

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EIU表示，由於去年多國因疫情實行封城政策，多個城市數據難以收集。

不少城市皆因疫情而導致排名下降，包括奧地利首都維也納、溫哥華、蒙特利爾（Montreal）、卡爾加里（Calgary）及多倫多等。

法蘭克福、漢堡、杜塞爾道夫（Dusseldorf）等德國城市，跌幅最大。

全球最不宜居城市排名頭10

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維也納在去年為榜首，但因應對第二波新冠肺炎疫情失當，排名跌至第12位。報告解釋指，加拿大及歐洲城市排名下降，是因當地疫情下醫療系統壓力增加導致。

責任編輯：李俊儀