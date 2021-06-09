【買樓理財】寧付一成辣稅沽貨　天水圍居屋業主仍大賺逾200萬

新一批白居二買家登場，帶挈居屋業主高價賣樓。繼荃灣尚翠苑誕「樓王」後，天水圍屏欣苑一個兩房單位呎價破頂，即使原業主持貨不足3年，要付「SSD」辣招稅，但扣除相關辣稅後，仍賺逾200萬元。

祥益地產謝利官說，天水圍屏欣苑B座中層4室，實用面積382平方呎，兩房間隔，附企理裝修，剛以443萬元易手，實用呎價11,597元。他續說，買家為外區「白居二」客，而上述成交呎價則創屋苑居二市場新高。

據了解，原業主於2018年以185萬元購入單位，由於持貨不足三年，需繳付樓價10%之額外印花稅（SSD）、即約44.3萬元，就算扣除稅項後，原業主帳面仍勁賺213.7萬元。

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