【航空告急】香港航空落實裁員並推「長期帶薪假」　A320機隊自7月起停飛一年、僅營運8架A330

▲ 【航空告急】香港航空落實裁員及推「長期帶薪假」以精簡架構 A320機隊自7月起停飛一年

面對香港客運等同停頓逾一年，香港航空（Hong Kong Airlines）落實內部重組，香港航空主席侯偉向員工致函，指面對航空業低迷，而且尚未有復蘇跡象，內部重組已不能再拖，香港航空將會裁員及推出自願長期帶薪假計劃（Voluntary Long Pay Leave Scheme），並會調整員工薪酬，以進一步節省成本，而位於東薈城總部的員工，將於8月搬遷至赤鱲角的香港航空訓練大樓。

港航發言人確認安排，希望先透過A320機師的帶薪假計劃和其他員工的自願帶薪假計劃減少員工過剩的人數，重組後若員工人數過剩的情況將會以自願帶薪假計劃及裁員等處理。港航也將推出新的機師薪酬方案，並繼續無薪假計劃，直至另行通知。

港航指出應對市場的轉變，已加快整合計劃並時刻調整業務策略，即使公司申請政府多個紓困計劃，但對我們的業務只能提供輕微的援助。

港航早前傳出擬裁減1000名員工，相當於近一半人手，但聲明中未提及目標精簡人數。

市場早前已傳出港航要重組、裁員逾1000人，詳見【下一頁】

據香港航空內部函件指，為確保集團能在未來充滿挑戰的環境中繼續營運，必須轉型為更精簡及更高效的團隊，因此香港航空會透過合併部門及職位來精簡規模，新架構中的剩餘員工會用各種行動解決，自願長期帶薪休假計劃是其中一個方案。

香港航空預期，未來一年旅遊需求低，因此機隊將維持約8架空中巴士A330，以支持貨運業務和有限度的客運服務，而12架A320飛機將在7月起停飛一年，所有A320機師將要放「帶薪假計劃（Long Pay Leave）」，每放6個月可獲1個月工資，放9個月則有2個月工資。

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