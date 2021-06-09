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【騰訊控股】騰訊會議夥騰訊電子推出「雲簽約」解決方案 可遠程完成簽約

股市 17:28 2021/06/09

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騰訊會議夥騰訊電子推出「雲簽約」解決方案 可遠程完成簽約

騰訊 （00700） 旗下的騰訊會議以及騰訊電子，聯合推出「雲簽約」解決方案，基於騰訊會議開放的API、核心的音視頻技術和騰訊電子籤的電子簽名、合同管理能力，讓簽約雙方在視頻會議中即可簽署合同，遠程完成簽約儀式。

企業可通過騰訊電子簽平台，填寫與會人身份信息、企業認證信息，並上傳合同文件，在簽約開始前，設置會議佈局，自定義見簽人和簽約人的位置。簽約啟動時，簽署人掃描屏幕上的二維碼，在簽約頁面手寫簽名，系統自動加蓋企業公章，即可完成簽約。

騰訊副總裁「豬食論」掀罵戰【下一頁】

簽約過程可通過騰訊會議錄製存檔，同時，簽署過程會存證上鍊，保證合同內容不可篡改。簽署完成後，騰訊電子簽將出具CA（證書頒發機構）簽發的數字證書，整個簽約流程完全符合相關法律規定，具備法律效應。簽署完成的文件也可以在雲上歸檔存儲，企業可以在平台查閱或下載相關合同。

騰訊電子簽負責人表示，電子簽有豐富的API開放接口，企業可根據自身需要購買，靈活配置簽署流程。未來，雲簽約的能力也可被集成到企業辦公、政務服務、在線交易等場景中。比如，在辦理政務業務時，辦理人無需到現場，通過遠程會議就能蓋章、開證明等；在交易類場景中，買賣雙方也可以直接在視頻洽談完成後，在線簽署交易協議。

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