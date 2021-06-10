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【網民熱話】港男上網晒13張酒店房卡 還自嘲不夠他人多 竟引來網民炮轟

理財智慧 13:29 2021/06/10

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Staycation在香港越來越流行，不少商家也趁機推出一連串與酒店的合作活動來吸引客人。有些酒店可以留下房卡作為紀念，有些就不能，甚至弄丟了要賠錢。近日有網民於網上媒體大晒自己收集的房卡，竟被網民炮轟。

事主在網上媒體貼出13張房卡的照片，並指自己的收藏遠不夠其他人多。

(FACEBOOK圖片)

帖文一出，馬上引來大群網民炮轟。有人覺得事主是小偷，因為酒店規定了要歸還房卡，更稱是「小偷Post戰利品」。隨即有網民同意，稱事主的拍攝手法和記者拍證物一樣。

網民又罵：「以為自已很酷嗎？其實是不知所謂，影衰香港人！」而且他們都不理解收集的意義，指最後還不是丟去垃圾桶。更何況在疫情期間，把每個客人都碰過的房拿回去，是喜歡他們的手汗和細菌嗎？

另外，客人可能不知道，但是丟失房卡的話，前台服務員是需要自行賠償。

【延伸閱讀】民政署請兼職牌照事務助理(支援) 時薪62.1元 你又覺得吸唔吸引【下一頁

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責任編輯：張瑋婷

媒體 香港 Staycation 疫情 酒店

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