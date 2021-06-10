【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑去屯赤隧道口享270度無敵海景 跑埋幻愛橋輕鬆10k之旅

自從屯門赤鱲角連接路在去年年底通車以來，不止坐車來往屯門赤鱲角及東涌更快捷，因為興建有關隧道，附近的連接街道—浩和街及浩逸街亦因而落成，浩和街更成為屯門友賞日落的好地方，更有大片草原可以野餐，帶寵物散步亦一流，跑步打卡又自然多了一個新景點！要跑去或者坐車去浩和街也不難，若選擇公共交通前往，只要在屯門站或屯門碼頭坐K52往龍鼓灘，在望后石巴士站行15-20分鐘就可，在站附近隨時有數架共享單車，輕輕鬆鬆踩入去。大家不要以為坐前往東涌或機場的巴士，在屯赤連接路轉車站落車可以行去浩和街，這個架空的轉車站與浩和街附近的行人路是不連接的（其實小弟也覺奇怪），你在這裡只可以轉乘其他車前往東涌或機場等地。

▲ 坐K52在望后石巴士站落車，行15-20分鐘就可到達浩和街。

咁如果跑步又可以點樣跑入去呢？既然入得屯門，不如跑多個景點，簡簡單單8-10公里就搞掂！我們今次就由屯門碼頭出發，可以在市區或屯門公路轉車站坐59M或59X，又或者坐西鐵到屯門站轉乘輕鐵507或接駁巴士506前往屯門碼頭公共運輸交匯處。

若想直接前往浩和街，可以面向碼頭轉右，直接向著美樂花園及蝴蝶灣跑去，但若時間許可，不妨轉左跑一會，只要跑大約0.6公里就會到達屯門海濱花園海濱長廊。這裡是去年大熱港產片《幻愛》拍攝的其中一個著名景點，所以亦俗稱「屯門幻愛橋」，在節日更不時有燈飾裝置，無論黃昏或晚上都很美。

▲ 屯門幻愛橋。

接著就可以回頭跑去，經過屯門碼頭及美樂花園後，大約跑2公里左右便到達蝴蝶灣。在蝴蝶灣有小賣部或汽水機可以補給，只要沿著蝴蝶灣公園的指示跑到緩跑徑，很快就跑到公園的盡頭出口，只要看到紅色的單車徑就是了。

▲ 蝴蝶灣海濱一帶。

▲ 沿緩跑徑方向跑至盡頭出口。

▲ 沿著單車徑旁行人路一直跑就可以了。

這時可以一直沿著龍門路、單車徑旁行人道跑，這裡的景色有點像大欖涌附近、青山公路近屯門公路轉車站一帶。很快就會跑到蝴蝶灣洗衣場，洗衣場由醫管局營運，為公立醫院清洗衣物。再向前跑多一會，就會到K52望后石巴士站，浩和街就在不遠處了。平日或星期六旁邊馬路會較多貨櫃車，但這段路程大約一公里多些，其實很快就過，但若怕大塵的朋友，可以選擇星期日或假日再來，會較少貨櫃車出入。

▲ 蝴蝶灣洗衣場。

小弟上次跑步時不太認識怎樣前往，還跑了多一段走到內河碼頭才掉頭，其實跑過新興鴻基屯門貨倉，轉左經過望后石消防局，就進入浩逸街範圍了。這時左方已有長長海邊路段可欣賞遼闊海景，遠眺屯門，右邊則是屯赤隧道入口。

▲ 跑過新興鴻基屯門貨倉後，轉左就很快到浩逸街。

▲ 先享受一下浩逸街寬闊美景。

▲ 右方是屯赤隧道入口。

繼續向前跑至迴旋處，過了不久就到達浩和街入口，長長堤壩美景盡在眼前，加上大草地及棕櫚樹，影靚相話咁易。由蝴蝶灣跑過來，大約2公里左右，而跑一圈浩和街大約1公里，所以即使跑回去屯門碼頭，也只是差不多10公里左右，加上沿途打卡休息，對希望輕鬆跑步的跑友相信也不太難吧。小弟當天回程時刻意跑去蝴蝶灣巴士站，乘坐巴士感受一下新開的屯赤隧道，不消五分鐘就由屯門走到對面東涌，很快捷方便呢！

▲ 右方是屯赤隧道入口。

▲ 大片草原。

▲ 椰林樹影加上長長堤壩，再配上270度海景，遠眺赤鱲角機場，無敵。

▲ 路邊草地滿佈紫色馬櫻丹。

▲ 浩和街一工地門口設置汽水機可補給。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

更多跑呀跑，跑咗去邊？@Clayton Lauw的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！