【小老闆生意經@iM網欄】直銷為創業提供出路？ 提防陷入傳銷騙局

近年創業風氣盛行，不少人認為，與其幫別人打工，倒不如自己做老闆。可是在寸金呎土的香港，開一間商店並不容易，人工及店舖租金的成本均很昂貴。因此，不少人透過經營IG、Facebook專頁，開設網上商店做老闆，令網上商店在今時今日的社會上大行其道。在云云的網上商店當中，不少商家是利用直銷或傳銷的手法經營生意，並取得不俗的收入及利潤。

要數到香港經營直銷或傳銷扎根多年的公司，非康寶萊(Herbalife)及安利(Amway)莫屬。雖然多年來一直有不少人質疑其經營手法，惟因其銷售的健康產品及家品具功效性及營養價值，因此，即使聽過不少有關上述公司不良的銷售手段也好，這兩間公司在本地市場仍是有利可圖，至今仍有不少人光顧。

直銷模式廣泛發展

這類公司一般分兩種經營模式：直銷及傳銷。直銷是以面對面且非定點之方式去銷售物品和服務，中間沒有發行商，屬非公開的廣告營銷。直銷是不依靠傳統批發商或零售途徑，而是透過銷售員身邊的社交圈子中接收訂單，並從生產商那裏直接出貨到買家手中。直銷模式最大的好處是毋須投放大量資金，亦不用支付昂貴的租金，並以較自主的方式做老闆。不少經營直銷的商家可選擇以全職或兼職形式經營，賺取額外收入。

而直銷模式最受爭議的地方，是其獎金制度，且引伸到單層式直銷和多層式直銷模式。單層式直銷指直銷員的收入來源直接來自於其個人銷售物品至最終消費者所獲得的零售利潤。至於多層式直銷，直銷員除了依靠銷售物品獲取利潤外，更可招募及培訓其下屬的直銷員(簡稱「下線」)。其收入的來源不僅包含其本人的銷售收入，還包括自其下線銷售額中按一定比例計算出來的額外收入。簡單來說，「下線」愈多，獲取的獎金及利潤就會愈多。

傳銷易墮入銷售騙局

傳銷是透過人傳人的方式來達至銷售的商業模式，與傳統依靠租用固定店鋪的商業模式大有不同。傳銷公司與經銷商雙方沒有雇傭關係，亦沒有固定薪水，經銷商的收入只是來自銷售物品的零售利潤，及其下線銷售額所產生的獎金。這種銷售模式主要是依靠參與者在社交上的聯繫，達到層層分享利潤的銷售效果。

話雖如此，在很多人眼中，傳銷並非是一種很好的職業。原因是市場上有關傳銷的騙案有很多，常見的例子包括利誘人們付錢入會能賺大錢的產品銷售或投資計劃。為了招攬更多人入會，騙徒會利用一些技巧拉攏參加者成為騙局中的推銷員。他們可透過招攬新參與者而獲得奬金，招攬愈多新參加者的人，可獲的奬金就愈多。這樣使很多入陷入騙局，為騙徒白白奉上金錢，最後騙徒取得金錢後便逃之夭夭。

這種多層式傳銷手法，本質上含有欺詐成份，收入來源主要是來自新參與者所繳納的金錢。而吸納新參與者的工作主要以洗腦、限制他人自由等方式使更多人陷入騙局。這樣的傳銷方式在本地市場上更屬違法的行為。

總括而言，不無直銷或傳銷的銷售手法也好，關鍵還是在於經營者的銷售心態，如是只是單純想「拉人頭」賺取獎金，而不是透過銷售好的產品來營商，這樣的心態便不是創業者應有的態度了。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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