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保誠推「新冠疫苗接種大抽獎」 　市民有機會獲贈10年免費保障

理財智慧 19:35 2021/06/09

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保誠保險有限公司及保誠財險有限公司將推出全新獎賞計劃，贈送10年保障，每年送出總保額超過 $1.3億港元，以鼓勵市民接種新冠肺炎疫苗，有關詳情及條款細則有待公布。

所有香港市民但凡接種最少一劑新冠疫苗，將可透過Pulse by Prudential健康應用程式（「Pulse」）參加「保誠新冠疫苗接種大抽獎」，並有機會贏得以下獎品：

奬項 名額 禮品
大獎 10個 每名得獎者可免費獲得保誠自願醫保尚賓計劃10年保障，計劃之每年保障高達1200萬港元
二獎 10個 每名得獎者可免費獲得保誠精選「旅遊樂」旅遊保障計劃10年個人保障；計劃就每次旅程之醫療費用及人身意外保障最高保障額達120萬元，一年內不限旅遊次數 。

保誠行政總裁容佳明表示，為進一步履行企業和社會責任，保誠特別舉辦抽獎活動，「我們洞悉到疫情期間港人對健康保障的需求不斷增加，而且很多市民亦熱衷於旅遊，一旦疫情好轉便計劃外遊，因此我們特別為港人送上最適切的旗艦保障計劃，包括自願醫保和旅遊保險計劃。」

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責任編輯：黎淑雯

 

DJ 新冠肺炎 財務自由 保誠保險 編輯 自願醫保 港元 肺炎 旅遊保險 香港

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