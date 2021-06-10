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【C家教路@iM網欄】疫情燒到股市 啤酒股於波動市中跑出

名人薈萃 08:01 2021/06/10

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內地廣州疫情仍在蔓延，繼荔灣區被封鎖後，本周一（7日）越秀區亦要全區禁堂食並關閉室內公共眾娛樂場。九毛九 （09922） 有近四成太二酸菜魚店及九成的九毛九西北菜店位於廣東地區，疫情惡化令有逾30多間店要暫停營業，但部分仍能提供外賣服務，情況有如去年年頭疫情爆發的狀態，現時只是規模較小型。疫情正影響著市場情緒，周一開市九毛九便急插約7%，但多間券商仍看好九毛九的經營模式及長遠開店計劃，認為回調是買入的時機，該公司股價於周二（8日）反彈接近3%。筆者認為疫情時間表難以捉摸，九毛九未來或有更多店舖受影響，但相信事件是短暫的，需要接受短時間內股價走勢會很波動。

此外，A股市場情緒近日都隨著疫情變差，早前熱炒醫美板塊正出現減持潮。朗姿股份（002612）、華熙生物 （688363） 等今年年初至今升逾五成甚至逾倍的熱門股，都紛紛出現股東和高管擬減持的公告，朗姿股份連續兩日跌停，情況慘烈。筆者估計醫美板塊短暫回調也是無可避免的事情，但有質素的龍頭公司或有機會維持強勢。

在港股及A股市場中，暫時最旺的亮點可說是啤酒板塊。隨著氣温回暖，啤酒業正進入消費旺季，而且受惠疫情推遲至今年進行的體育賽事，如將於本月進行的歐洲國家盃，以及下月的東京奧運，將會利好及延續通脹帶來的漲價預期，收購了國內喜力啤的華潤啤酒 （00291）5月至今表現已升逾一成。

整體而言，隨著上周美國的就業數據及G7加稅消息出盡，市場將等待本周四（10日）的5月CPI數據，或可見美股走勢稍為回暖，惟港股及A股不爭氣。在筆者撰文時，幣圈再次迎來一波大幅回調，加上WSB股被SEC盯上，或會增加一定波動性，暫時基金倉位仍是五成多水平。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有九毛九及華潤啤酒的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。

https://www.facebook.com/pickerscapital/

 

 

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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