【多圖】夫妻上車客還價爽快　宇晴軒業主見票即減價賣樓　低市價3%成交

樓市向好，買家紛紛加快入市步伐，二手市場樓價呈升勢，要以市場筍價買到心儀樓盤非易事。香港置業西九龍星匯居分行首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣「西九四小龍」之一的宇晴軒，一個兩房戶在放盤7天後即以約815萬元成交，夫妻首置客以筍價成功上車。

上述單位為宇晴軒1座中層D室，實用面積共451平方呎，兩房間隔，向北望開揚景。曾家輝指，原業主叫價845萬元，放盤7天後即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約30萬元，以約815萬元成交，實用呎價約18,071元。

曾家輝續指，新買家為夫婦上車客，心儀物業優質，價錢吸引，睇樓一次即與業主爽快還價，業主見票肯減，單位成交價低市價約3%。

宇晴軒單位相片

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據了解，原業主於2012年10月以約475萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約340萬元，物業升值約72%。

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