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【職場熱話】公司安裝CCTV對準工作位置　更具備收音功能　員工憂侵私隱　網民：早走早著

理財智慧 08:00 2021/06/10

分享：

不少僱主都會想盡各種辦法，務求員工不會偷懶。近日在討論區，就有網民發帖指控朋友公司的老闆安裝了閉路電視，並對準他工作的位置，該部閉路電視更有收音功能，令事主苦惱算不算侵犯私隱。

事主經歷：

 

【職場熱話】公司年長同事不懂用Excel 教他用Formula 反被駁「人手入仲快！」　【下一頁

帖文一出，引來網民熱議，不少網民都指這樣沒有侵犯私隱，但叫事主朋友「早走早著」，「有沒犯法也好，這些弱智老闆弱智公司早走早著」、「有告示已經沒有侵犯私隱，老闆識玩」、「公司範圍，不能爭論」、「沒有犯法，不過走吧，這些公司不做都不是甚麼損失」、「走吧，奴隸工來的？」

另外，亦有網民提議了些解決方案，「在自己的位置堆雜物擋住個閉路電視」、「你又放一個對著他房間」、「上網隨便Print張女鬼圖，放在個CCTV前面，那就知老闆是不是真的有看。」

【職場熱話】拒絕轉六天工作後 老闆馬上請人 疑似要被辭退 網民：有得賠不知幾正！　【下一頁

根據香港個人資料私隱專員公署的《個人資料 (私隱) 條例》，除非僱主獲得僱員的訂明同意，或根據條例獲得適當豁免，否則從監察記錄所收集的僱員個 人資料，只能用於僱主在僱員監察政策所列明的用途，或與其直接相關的用途。僱主亦需制定保障私隱措施，以保障從監察過程中收集的僱員個人資料。一般來說，僱主監察僱員活動並無違反有關規定。

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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