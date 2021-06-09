  • 29°C
香港時間 : 2021609日 (三) 18:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石油股】紐約7月期油升穿70美元關口 「三桶油」逆市造好

股樓投資 17:19 2021/06/09

分享：

國際油價持續上漲，紐約7月期油更升穿70美元關口，帶動油股逆市造好。「三桶油」今日（9日）高開高收，當中中海油（00883）表現最好，升3%，報9.02元；中石油（00857）及中石化（00386）分別升1.8%及1.7%，報3.41元及4.16元。

紐約7月期油昨日收報每桶70.05元（美元，下同），升82仙或1.18%，創自2018年10月以來收市新高；布蘭特8月期油也創自2019年5月以來收市新高，收報每桶72.22元，升73仙或1.02%，油價今年以來已累升逾40%，市場對原油需求前景保持樂觀，油價相信仍未見頂。美國能源信息署（EIA）昨日更大幅上調今年國際油價預期，料美國2021年WTI原油價格為每桶61.85美元，較早前預計的58.91美元，高出5%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

 

中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 見頂 石油 經濟 美國

上一篇文章

【多圖】夫妻上車客還價爽快　宇晴軒業主見票即減價賣樓　低市價3%成交

下一篇文章

【加密貨幣】Microstrategy再次發債　加碼至5億美元續買比特幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折