【石油股】紐約7月期油升穿70美元關口 「三桶油」逆市造好

國際油價持續上漲，紐約7月期油更升穿70美元關口，帶動油股逆市造好。「三桶油」今日（9日）高開高收，當中中海油（00883）表現最好，升3%，報9.02元；中石油（00857）及中石化（00386）分別升1.8%及1.7%，報3.41元及4.16元。

紐約7月期油昨日收報每桶70.05元（美元，下同），升82仙或1.18%，創自2018年10月以來收市新高；布蘭特8月期油也創自2019年5月以來收市新高，收報每桶72.22元，升73仙或1.02%，油價今年以來已累升逾40%，市場對原油需求前景保持樂觀，油價相信仍未見頂。美國能源信息署（EIA）昨日更大幅上調今年國際油價預期，料美國2021年WTI原油價格為每桶61.85美元，較早前預計的58.91美元，高出5%。

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記者：郭秀慧