【職場熱話】在九龍面試 上班卻在大西北 要「硬食」工作？ 網民：不要大驚小怪

應該不少人都認為，面試地點和上班地點一樣的，不會有不相同的公司地點出現。所以大部分的打工仔在面試期間，順便參觀一下未來的工作環境。近日有網民於網上討論區發文投訴，指收到通知才發現面試和工作的地點不一樣。

網民經歷：

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很多網民覺得樓主大驚小怪，不少大公司都會有兩個或以上的工作地點。只怪樓主沒見識，有經驗的人甚至會在面試時詢問清楚工作地點。

有網民笑言：「搬去大西北咪得囉！」，既可以租金便宜一點，又可以住大一點，還能上班，三贏！而且通常打工仔上班在中環、九龍一帶，樓主反方向上班，不怕早上沒有位置睡覺。

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不過有人覺得要看薪金來做決定，很高的話沒有理由不做。至於樓主不想去的話，可以禮貌地回拒，例如說：「地點不合，不好意思。」

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責任編輯：張瑋婷