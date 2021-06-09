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【新冠疫苗】南韓市長自行採購險墮騙局 公開致歉

環球社會熱點 17:54 2021/06/09

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南韓大邱市長權泳臻上月底宣布，大邱市已與外國貿易公司接洽購買3,000萬劑輝瑞疫苗。但南韓當局其後發現輝瑞僅向國家及國際衛生組織提供疫苗，更無授權任何機構向南韓供應新冠疫苗。事件懷疑涉及疫苗騙案而引起爭議，權泳臻周二(8日)就自行採購疫苗風波致歉。

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權泳臻向傳媒表示，大邱醫療機構協會Medi-City已與外國貿易公司洽購，該公司承諾於3周內為南韓提供3,000萬劑輝瑞（Pfizer）疫苗。 大邱市政府其後向南韓保健福祉部提供採購渠道，但當局發現輝瑞只會向國家及國際衛生組織提供疫苗，認為大邱市自行採購的輝瑞疫苗來歷不明不可靠，決定不予採購。

南韓衛生和福利部政策顧問經調查後發現，涉事外國公司的註冊地址位於美國佛羅里達州，但登記電話卻來自葡萄牙，懷疑權泳臻捲入疫苗騙案。

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權泳臻於本周二(8日)召開記者會，就其自行採購疫苗風波正式致歉。他表示在未充分掌握資訊下草率談到尚在商議階段的事情，指部分內容措辭過分誇張引起社會爭議。權泳臻稱其個人輕忽言行損害大邱的形象，對市民造成傷害感到抱歉。

南韓推出新冠疫苗的進度在發達國家中較慢，只有約16.4% 的人口已接種首劑疫苗。該國目標是在本月内，全國有1,400 萬人已接種疫苗。

責任編輯：郭麗明

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