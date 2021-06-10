探討ESG主題ETF

隨著大眾對氣候變化、社會議題及企業管治的關注日益加深，愈來愈多投資者冀透過個人的投資選擇，為世界帶來更多正面影響。在此氛圍下，不難發現環境、社會及管治（ESG）相關投資在金融市場上的蹤影，以及ESG投資正在環球投資市場加速增長。本文將探討全球ESG投資的最新發展及香港ESG ETF領域的現況。

環球ESG投資增長帶動資金流入相關ETF

放眼全球，ESG投資近年增長速度已超越其他投資類別，其資產管理規模（AUM）由2014年的 18.3萬億美元，上升至2020年的40.5萬億美元，升幅達122%，其他類別投資在同期的升幅僅36%。與此同時，ESG投資在全球AUM中的佔比由2014年的28.9%，上升至2020年的39.8% 。

ESG投資愈來愈普及，帶動了相關投資主題的產品，包括交易所買賣基金（ETF）。ESG ETF的資金流入規模近年屢創新高，全球AUM從2018年的220億美元，躍升至2020年6月的880億美元，而同期全球ESG ETF的數量，則從206隻增加至369隻 。

ESG投資與回報的關聯性

ESG與投資回報的關聯性甚高，將ESG因素（例如能源效益（E）、員工健康與安全（S）和股東權益（G））納入業務運營考慮的公司，很可能有較佳條件創造更優秀的財務業績。Morningstar研究顯示 [3]，ESG指數的表現一般較非ESG同類型指數為佳；其次，將ESG因素納入投資程序，亦可減低投資的下行風險。

ESG投資表現較大市優勝的情況，同樣在香港ETF市場出現：根據香港交易所資料，去年於香港ETF市場表現最好的三隻ETF中，有兩隻均與ESG相關，其中一隻投資中國電動汽車行業的新上市ETF，其年度回報更達到123.1%，成為年度表現最佳ETF。

聚焦中國ESG 相關投資

ESG在西方國家經已成為投資主流，往後亞洲（包括中國）或有望帶領全球ESG投資市場的增長。中國近年積極推動減碳政策，致力實現碳中和，又大力加強企業管治。在政策主導和支持下，中國ESG投資逐漸成為重要投資主題。截至2020年6月，全國ESG相關基金及ETF的AUM達到73億美元，較2019年底增加32% 。

根據香港交易所成立的可持續及綠色交易所STAGE網站，目前在香港上市、以 ESG 為主題的 ETF有 3隻，隨著中國的ESG投資升溫，預計未來將有更多ESG相關產品推出市場，有助推動香港 ETF 市場的產品多樣性。

ESG ETF或許可助投資者以較低成本將ESG因素納入投資組合。然而，與所有投資一樣，ETF投資涉及風險，無法保證獲利。投資者在作出任何投資決定之前，應先了解ETF投資的風險。