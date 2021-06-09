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【異動股】基石藥業急升一成　招商證券早前指其價值被低估　今年亦將迎多個催化劑

股樓投資 17:56 2021/06/09

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基石藥業（02616）今日股價急升一成。早前招商證券發表報告指，基石藥業為仍然被低估的創新藥標的。集團今年仍有多個催化劑: 1)舒格利單抗於2021年下半年首次獲國家藥監局新藥批准用於一線鱗狀與非鱗狀NSCLC; EQRx有望在美國提交新藥申請;2)繼普拉替尼及阿伐替尼在3月取得新藥批准後，艾伏尼布預計在2021年下半年取得新藥批准; 3)兩項「管線2.0IND: CS5001 (ROR1 ADC)及CS2006 ( PD-L1x4-1BBxHAS多特異性抗體)。

該行維持買入評級，基於分部加總估值法，目標價維持19.1元。該行指公司正由一家生物科技公司向擁有多個商業化產品的生物醫藥公司邁進，維持買入評級。

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

基石藥業－B（02616） 港股
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