【買樓理財】長沙灣AVA 61一房233呎　498萬易手　4年僅賺47萬

以「納米戶」見稱的長沙灣AVA 61屢有投資者放盤。利嘉閣邱家仁說，長沙灣AVA61中層A室，實用面積233平方呎，一房間隔，剛以498萬元易手，實用呎價約21,373元。據悉，原業主於2017年7月，以約451.4萬元購入上述單位，持貨約4年，現轉手帳面賺約46.6萬元，物業期內升值約10.3%，但料扣除代理佣金及印花稅等開支後，獲利不多。

從代理提供的相片可見，單位外望城市景，室內整潔光猛。邱家仁續說，上述單位是AVA61本月至今首宗二手成交，現時屋苑約有15個單位放售，叫價由360萬元起。

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