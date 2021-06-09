  • 33°C
香港時間 : 2021611日 (五) 14:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買樓理財】長沙灣AVA 61一房233呎　498萬易手　4年僅賺47萬

股樓投資 16:57 2021/06/09

分享：

以「納米戶」見稱的長沙灣AVA 61屢有投資者放盤。利嘉閣邱家仁說，長沙灣AVA61中層A室，實用面積233平方呎，一房間隔，剛以498萬元易手，實用呎價約21,373元。據悉，原業主於2017年7月，以約451.4萬元購入上述單位，持貨約4年，現轉手帳面賺約46.6萬元，物業期內升值約10.3%，但料扣除代理佣金及印花稅等開支後，獲利不多。 

從代理提供的相片可見，單位外望城市景，室內整潔光猛。邱家仁續說，上述單位是AVA61本月至今首宗二手成交，現時屋苑約有15個單位放售，叫價由360萬元起。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 AVA 61 長沙灣 利嘉閣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折