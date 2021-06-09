【大行看法】花旗私銀：看好下半年股市前景　瞄準5G醫療保健新能源主題

▲ 花旗私銀亞洲投資策略主管彭程表示，自去年下半年看好股市前景。

花旗私人銀行認為，各國政府迅速且深入的刺激措施和疫苗的有效性將促使經濟強勁復甦，為投資者創造了新的短期和長期機會。花旗私銀亞洲投資策略主管彭程表示，自去年下半年看好股市前景，雖然通脹高於過去十年平均數，但仍然受控，因此建議客戶繼續投資，並儘早增加股票配置，看好5G、醫療保健、新能源、內需及科技主題。

華盛證券建議平衡配置成長及價值股，詳見【下一頁】

彭程預期，美國消費物價指數（CPI）未來十年平均約2.5%，高於過去十年的1.7%，而通脹急升只是短期效應，但不排除會引發市場波動，惟高通脹不會是長期持續的問題，估計需求復甦效應對通脹的影響持續約一年，供應緊張則持續至1至2年。他已從一些早期循環表現出色的股票，轉向全球醫療保健股，試圖找到更持久的回報。

花旗私銀早前因應中國收緊信貸，將中資股評級由「增持」降至「中性」，4月再將細價股評級由「增持」降至「減持」，但相信中國收緊信貸情況大致已完成，預期下半年會保持平穩。現時花旗私銀持股比重約50.6%，持債比例則約38.3%。

彭程指，現時看淡債券前景，因隨經濟持續復甦，長期債券收益率有可能上升，因此大幅減持債券。

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編輯：陳韻妍