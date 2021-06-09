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【數碼轉型】調查指中小企用科技擴展業務　近半受訪者重視無縫自選遞送服務

商業 16:50 2021/06/09

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安達保險發佈《數碼業務加速發展》報告顯示，近半受訪企業重視無縫自選遞送服務。（資料圖片）

安達保險發佈《數碼業務加速發展》報告顯示，全球企業追求數碼化轉型，近半受訪者重視無縫自選遞送服務，並優先考慮滿足不同年代客戶所需求的個人化產品和服務。

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是次調查由安達保險與埃森哲合作進行，針對全球9個市場的中小型企業，對來自不同行業的1,350名受訪者進行調查，反映中小企業務數碼化的情況及風險。當中趨勢包括採用人工智能技術、雲端和大數據，是現今企業擴展業務的首要任務。不過53%受訪者表示，最大的技術挑戰是實現人工智能。

調查亦發現，隨著招聘和保留具有相關技術員工的競爭日益激烈，企業正優先發展員工掌握新科技的能力和相關技能。

安達保險香港及澳門地區總裁杜國威（Doug White）表示，全球疫情促使很多企業對數碼科技的依賴日益急升，並需要調整其營運模式。數碼科技已從推動增長及效率，轉變成為所有企業的命脈，不過要注意數碼化同時亦帶來了重大風險，如增加了網絡安全威脅及額外的責任挑戰。

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責任編輯：朱悅瀅

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