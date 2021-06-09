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【疫苗假期】置地員工7月15日前完成兩劑疫苗可獲3800元　員工達「群體免疫」共放4日疫苗假

Hot Talk 16:29 2021/06/09

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置地公司公布為接種疫苗的香港員工提供支援，置地提供總共最多3800元支援和其他疫苗前後支援，所有員工均可以有兩天「疫苗假期」，若果置地公司員工於8月底前達至7成整體疫苗接種率，員工可獲額外2天「疫苗假」，合共可放假4天。

置地公司表示，疫苗接種全屬自願性質，而有關安排是因應香港現時的接種率與達致「群體免疫」所要求的約70%接種率仍有很大的距離，期望措施可鼓勵員工接種疫苗，令香港早日走出新冠病毒陰霾。

置地公司表示，員工於今年8月31日或之前完成第二劑疫苗接種，公司將提供1,800元支援；凡於7月15日或之前完成第二劑疫苗接種，更可獲得額外2,000元特別支援，支援總數為3,800元。

半島酒店傳要求員工打針否則裁員，可見【下一頁】

一文看各企業的疫苗接種安排 邊間有打針假？可見【下一頁】

置地公司表示，在員工接種疫苗前，安排員工免費身體檢查、醫生提供現場諮詢服務及公司醫生提供健康諮詢服務、接種疫苗時間為有薪安排，令員工作出知情的決定。

在疫苗後，置地員工可按情況需要，如員工接種後感到不適可申請有薪病假或彈性工作安排，另獲150元交通津貼、兩天疫苗假期，公司醫療保險也會提供免費的疫苗副作用防護保障。

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編輯：麥德銘

經濟 香港置地 醫療保險 交通津貼 病假
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