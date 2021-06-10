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【職場熱話】隔壁部門來了新女主管 下屬為「刷鞋」 「大聲講大聲笑」 令網民被上司投訴效率低

理財智慧 13:00 2021/06/10

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工作習慣每個人都不一樣，有人喜歡聽着音樂工作、有人喜歡安靜地工作，甚至有人喜歡和同事聊着天工作。近日有網民於網上討論區發文投訴，指工作環境太吵鬧，令他無法專心。

網民經歷：

    點擊圖片放大
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不少網民身感同受，指自己也是難以專心的人，同事也經常聊天，令他深受其害，直呼：「入房傾啦！又唔知影響到人！」有坐「豬肉檯」的人也表示同事真的很吵鬧。雖然公司是為了節省空間，但就犧牲了工作效率。

面對樓主的慘況，網民也只給出基本建議——戴耳塞。不過亦有人指，如果樓主想要安靜的工作環境，可以辭工去做特別麻煩、工作量多的公司。

 

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責任編輯：張瑋婷

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