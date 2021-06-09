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【大行點睇】大摩指北控水務股價欠催化劑　大幅下調目標價逾40%

股樓投資 17:56 2021/06/09

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摩根士丹利發表研究報告，將北控水務(00371) 的評級下調至「與大市同步」，料現價水平已反映市場對公司財務報表及盈利增長放緩的憂慮。

該行指，管理層預期今年盈利可錄得正數增長，料2022年增幅加速至雙位數，維持今年收入增長5%的指引，預期水業務、BOT建設收入及科技服務分部將分別增長15%、5%及10%。考慮到建設服務毛利率下降、BOT建設收入增長減慢及PPP項目收入下跌，大摩將北控水務2021年盈利預測下調26%，2022年預測下調21%，將目標價大幅下調43.6%至3.1元。

大行對北控水務評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

北控水務集團（00371） 港股
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