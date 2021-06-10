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【職場熱話】轉新工三個星期都無嘢做　打工仔呻：點解我可以咁得閒　

理財智慧 08:00 2021/06/10

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工作量太多會令人煩燥，但工作量太少亦會令人不安。近日在討論區，就有網民訴說工作量低的苦惱。事主最近轉了新公司，現已工作了三星期，但經常沒有工作做，現在事主眼見同事們都好忙，嘆：「點解我可以咁得閒」。

【職場熱話】吃過散水餅 同事翌日齊肚痾 疑被下瀉藥 網民：睇得出你地關係有幾好　【下一頁

事主經歷：

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【職場熱話】公司年長同事不懂用Excel 教他用Formula 反被駁「人手入仲快！」　【下一頁

帖文一出，網民都不明白事主在「呻」甚麼，「這麼爽白逗人工」、「『呻』吧，到『折墮』的時候不要哭」、「正常工作還不用那麽累，正常拿工資這樣還不滿意，好想一天累到晚呀怎麽想的」，同時，亦有網民給了一些提議，「靜靜雞、細細聲，戴藍芽耳機聽歌、聽收音機」、「如妳公司人數不多，試下買些下午茶給他們，假裝一下！」、「你用心做吧，總之別人扮甚麼你就扮甚麼。」

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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