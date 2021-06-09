【騰訊700】穆迪料騰訊前景穩定 未來一年收入有望增長兩成 維持A1評級

穆迪表示，將會維持騰訊（00700）的「A1」發行人評級與高級無抵押債務評級，及「（P）A1」高級無抵押中期票據計劃評級，並認為展望仍為穩定。騰訊今日一度失守600元關口，低見597.5元，全日微升0.3%，收報603元，成交46.8億元。

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穆迪高級副總裁蔡慧指，騰訊的財務狀況強勁、容戶基礎龐大以及將網絡及手機平台增值服務變現能力，料可助公司持續產生自由現金流。她預期，騰訊可將債務槓桿比率控制在較低水平，維持強勁的現金狀況，及審慎的投資與收購策略，料能為監管不確定性帶來緩衝。

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穆迪指，鑑於多項業務均穩步增長，料未來12至18個月內騰訊收入可按年增20%，以及槓桿率將保持在2倍以下。另外，公司的非游戲服務持續擴大收入來源，預計未來12至18個月EBITDA利潤率將逐漸降至33%至35%，但EBITDA總額則有望按年增10%至15%。

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