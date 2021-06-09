【加密貨幣】Microstrategy再次發債　加碼至5億美元續買比特幣

比特幣跌浪未止，不過本周就有大戶出手撈底。美國商業軟件公司MicroStrategy（MSTR）本周二（8日）宣布，公司將發債規模從4億美元提升至5億美元，以用啦買比特幣，是MicroStrategy年內第三度舉債購買比特幣。

近年加密貨幣熱潮掀起，MicroStrategy於去年8月首次購買比特幣，是首批將比特幣納入資產負債表的公司，又被視為比特幣概念股之一，MicroStrategy行政總裁Michael Saylor亦是比特幣名人之一，長期堅定支持比特幣。

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根據外媒報道，自4月比特幣價格開始下滑以來，該公司每月至少購買價值1,500萬美元的比特幣。根據公司早前披露顯示，截至5月18日，該公司已經儲備了約9.2萬美比特幣，每枚平均購買價格為24,450美元。

受惠於比特幣早前的強勁升勢，自去年宣布開始購入比特幣至今，MicroStrategy股價累計上漲了364%，遠遠高於納指同期27%的升幅。不過隨著比特幣近期遭到嚴厲監管，價格開始有所回落，本周二MicroStrategy股價一度跌近逾8%，收市跌幅收窄至2.2%。

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编辑：李勝男