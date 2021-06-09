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【奢侈品消費】香港消費信心基本恢復　33%港人料增加奢侈品消費

商業 16:32 2021/06/09

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在未來12個月計劃購買的產品種類中，更多香港受訪者願意增加或保持在酒類產品上的消費，其次是美容化妝品。

新冠疫情爆發一度重挫奢侈品市場。有報告指出，香港消費信心已基本恢復，33%香港區消費預期在未來1年會增加奢侈品消費，數字與去年3月疫情爆發期間的調查結果相比略為增長。而奢侈品消費理念因應疫情轉變，部分受訪者傾向於購買更高品質奢侈品。

【大灣區商機】大灣區消費者習慣網購　網上即時回應兼AI篩選新品助品牌突圍
 
羅德傳播集團與精確市場研究中心發布《2021中國奢華品報告》，調查於今年1月進行，分別訪問了2,000名中港消費者，500名來自香港。報告指出，對於未來12個月的購買計劃，33%香港區消費預期會增加奢侈品消費，與去年3月疫情爆發期間的調查結果相比增加３個百分點；39%受訪者則預期花費一樣、28%預期會減少支出，相比2019年底疫情發生之前的調查結果（20%）仍有所略增。

在未來12個月計劃購買的產品種類中，更多香港區消費者願意增加或保持花費於酒類及美容化妝品，而減少在皮具及高級餐飲方面的支出；內地消費者則更願意在美容化妝品、服飾及鞋類上花費。調查更發現，除腕錶以外的所有其他奢侈品類別中，兩地均有不少比例的受訪者願意購買小眾品牌。 

Z世代消費者 成奢侈品消費重要力量

在奢侈品市場中，Ｚ世代消費者（21-25歲）成新動力。近半數香港受訪者在20歲之前就購買了首件奢侈品，內地方面亦有４成受訪者在21至25歲階段首次購買奢侈品，他們購買奢侈品的最主要原因均是提升生活品質，分別佔58%及50%。

精確市場研究中心執行董事Simon Tye指出，調查反映香港區消費信心基本已恢復，而內地的消費信心更是恢復已疫情前水平。他更指出，香港消費者在網上購買奢侈品的意願明顯大增，而品牌官方網站仍然成為香港消費者網上購物的首選，品牌宜多加留意有關消費趨勢。

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記者：蘇穎琪

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