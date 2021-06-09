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【宏觀經濟】裕利安宜：預測今年全球GDP增長5.5%　得益於中美經濟增長推動

股市 16:13 2021/06/09

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裕利安宜：預測今年全球GDP增長5.5% 得益於中美經濟增長推動

德國安聯（Allianz）旗下的裕利安宜（Euler Hermes）發表報告，指出今年第一季度全球增長接近疫情前說，主要得益於美國及中國經濟增長的推動，展望未來數季度，全球經濟增長將迎來强勁的機械性增長，預計2021年全球GDP增長達5.5%，2022年將增長4.1%；2021年亞太區GDP增長6.3%，2022年增長4.8%。

當中，裕利安宜認為美國增長將遠勝他國，亦為唯一一個由年底起，能夠超越疫情前的增長預測軌道的國家。報告預期2021年美國GDP將增長6.3%，2022年將增長4%。至於中國方面，報告指，整體復蘇還需要更大範圍的擴大，維持中國2021年GDP增長預測8.2%，及2022年增長5.4%。當中，2021年的增速預測僅次於土耳其的8.3%。

中國的後疫情復甦將分為三階段

報告又指，中國的後疫情復甦將分為三階段，去年的快速復甦主要來自於公共及政策推動的投資，今年的復甦將集中在製造業的私人投資，最後是私人消費逐漸恢復。

另外，裕利安宜預計，美元/人民幣匯率在年底會達6.3，估計中國政府今年在財政支持上仍然保持慷慨，但佔GDP的比重將由去年的7.1%，下跌至4.6%。

內地擬限煤價遏通脹，詳見【下一頁】

裕利安宜又預測，今年全球貿易將出現大幅反彈，而因去年低基數影響，以及今年首幾個月的增長勢頭較預期強勁，因此預料今年全年貿易量將增長7.7%，貿易價值增長達15.9%。

報告又指，全球出口反彈主要受亞太區帶動，其他地區的出口依然低於疫情前水平，全球供求失衡將有可能在夏季加劇，主要因疫情在亞太區復發，尤其是台灣，目前全球仍明顯地更依賴電子行業。

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經濟 美國 中國 疫情 亞太 GDP 貿易
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